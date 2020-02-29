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ФУТБОЛ. Австралия. Национальная Премьер-Лига. Новый Южный УэльсОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
не начался
Основное время
4,50
4,20
1,59
2,08
3.00
1,70
1,66
3.50
2,13
2,60
2.50
1,46
1-е марта
не начался
Основное время
1,78
4,10
3,55
2,02
3.50
1,74
1,64
4.00
2,17
1,44
4.50
2,65
1-е марта
не начался
Основное время
2,46
3,30
2,60
1,97
2.50
1,78
1,57
3.00
2,31
1,38
3.50
2,90
1-е марта
не начался
Основное время
3,10
3,60
2,03
1,89
3.00
1,85
1,57
3.50
2,32
2,37
2.50
1,54
1-е марта
не начался
Основное время
2,60
3,50
2,40
1,83
3.00
1,91
2,30
2.50
1,58
1,54
3.50
2,39
1-е марта
не начался
Основное время
2,02
3,60
3,15
1,88
3.00
1,86
1,56
3.50
2,33
2,35
2.50
1,55