Избранное
LIVE108
Видео
37
Скоро
Популярное427Российская Премьер-Лига65АПЛ41Бундеслига45Примера42Серия A33Лига 136Лига чемпионов УЕФА. Плей-офф40Лига Европы УЕФА. Плей-офф25Англия. Кубок лиги. Финал. Лондон1КХЛ. Кубок Гагарина26NHL. Регулярный чемпионат39WTA. Доха. Катар2NBA. Регулярный чемпионат21Лига Про. ФНТР. Moscow Open2Лига Про. Москва2TT-Cup7
Моя линия
Острая линия
Футбол6
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
StarCraft II
Американский футбол
Бейсбол
Биатлон
Бокс
Гандбол
Дартс
Лыжи
Смешанные единоборства
Снукер
Флорбол
Формула 1
Футзал
Хоккей с мячом
Шахматы
Моя линия

ФУТБОЛ. Австралия. Национальная Премьер-Лига. Новый Южный УэльсОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
10:00
6949
29-е февраля
не начался
Норт Шор МаринерсЛейчхардт Тайгерс
Основное время
4,50
4,20
1,59
2,08
3.00
1,70
1,66
3.50
2,13
2,60
2.50
1,46
06:00
6954
1-е марта
не начался
Мт Друитт ТаунСидней (мол)
Основное время
1,78
4,10
3,55
2,02
3.50
1,74
1,64
4.00
2,17
1,44
4.50
2,65
07:00
6979
1-е марта
не начался
Блэктаун СитиСидней Юнайтед
Основное время
2,46
3,30
2,60
1,97
2.50
1,78
1,57
3.00
2,31
1,38
3.50
2,90
08:00
7000
1-е марта
не начался
Сидней ОлимпикВоллонгонг Вульфс
Основное время
3,10
3,60
2,03
1,89
3.00
1,85
1,57
3.50
2,32
2,37
2.50
1,54
08:30
7011
1-е марта
не начался
Рокдейл Сити СансМэнли Юнайтед
Основное время
2,60
3,50
2,40
1,83
3.00
1,91
2,30
2.50
1,58
1,54
3.50
2,39
11:00
2102
1-е марта
не начался
Маркони СталлионСазерлэнд Шаркс
Основное время
2,02
3,60
3,15
1,88
3.00
1,86
1,56
3.50
2,33
2,35
2.50
1,55
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию37
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный моментПравилами приёма ставок и выплаты выигрышей

Выберите интересующий исход для добавления в корзину

Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru