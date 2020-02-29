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ФУТБОЛ. Австралия. Национальная Премьер-Лига КвинслендаОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
не начался
Основное время
14,00
8,60
1,11
1,90
4.50
1,84
1,59
5.00
2,26
2,43
4.00
1,52
29-е февраля
не начался
Основное время
1,55
4,90
4,20
1,96
4.00
1,79
1,63
4.50
2,19
2,39
3.50
1,54
29-е февраля
не начался
Основное время
1,98
4,30
2,80
1,87
4.00
1,87
2,29
3.50
1,58
1,58
4.50
2,29
29-е февраля
не начался
Основное время
16,00
10,00
1,07
2,03
4.50
1,73
1,70
5.00
2,08
1,50
5.50
2,48
29-е февраля
не начался
Основное время
10,00
7,60
1,17
1,93
4.50
1,82
1,61
5.00
2,23
2,47
4.00
1,50
1-е марта
не начался
Основное время
3,00
4,10
1,96
2,03
3.50
1,73
1,66
4.00
2,14
1,45
4.50
2,60
1-е марта
не начался
Основное время
2,44
4,10
2,29
1,96
3.50
1,79
1,60
4.00
2,25
2,65
3.00
1,44