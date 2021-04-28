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ФУТБОЛ. Австралия. Метро Лига Голд-Коста 1Основная линия

Победитель1X2
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11:15
166
21 мин., 1-й тайм
Масгрейв МЛМаджираба МЛ
10
10
Основное время
1,07
10,00
15,94
2,04
4.50
1,70
1,47
5.50
2,49
3,40
3.50
1,27
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