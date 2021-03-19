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ФУТБОЛ. Австралия. Квинсленд. NPL 3Основная линия

Победитель1X2
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12:30
240
49 мин., 2-й тайм
КабултурСамфорд Рейнджерс
30
00
30
Основное время
-
51
75
2,50
4.50
1,53
1,50
5.50
2,63
1,14
6.50
5,50
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