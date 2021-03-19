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2-й тайм
Кабултур
Самфорд Рейнджерс
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0
0
0
3
0
Основное время
-
51
75
2,50
4.50
1,53
1,50
5.50
2,63
1,14
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