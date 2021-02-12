1000
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ФУТБОЛ. Австралия. Кубок ФФАОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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ТоталМеньшеТоталБольше
45 мин., Перерыв
Основное время
—
1,87
6.00
1,87
2,38
5.50
1,54
1,54
6.50
2,38
45 мин., Перерыв
КалаундраКоолум
01
01
Основное время
4,00
3,50
1,80
1,65
3.50
2,16
2,25
3.00
1,60
2,99
2.50
1,36
45 мин., Перерыв
МоггиллГаттон
10
10
Основное время
1,06
10,00
21,00
1,87
4.00
1,87
2,38
3.50
1,54
1,54
4.50
2,38
45 мин., Перерыв
Основное время
7,00
5,00
1,40
2,50
4.50
1,50
1,50
5.50
2,63
1,17
6.50
5,50
70 мин., 2-й тайм
Твид ЮнайтедПалм Бич
02
01
03
Основное время
—
1,60
4.50
2,25
2,43
4.00
1,52
3,70
3.50
1,25