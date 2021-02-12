Избранное
LIVE55
Видео
15
Скоро
Популярное383Лига чемпионов УЕФА25Лига Европы УЕФА17АПЛ37Примера41Серия A35Бундеслига37Лига 130Российская Премьер-Лига51Евротур. Швеция15КХЛ31NHL19Australian Open. Мужчины12Australian Open. Женщины19Евролига. Мужчины1NBA. Регулярный чемпионат11Лига Про. Мужчины. Зал А41Лига Про. Мужчины. Зал А51
Моя линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
MMA
Австралийский футбол
Американский футбол
Биатлон
Бокс
Гандбол
Снукер
Формула 1
1000
Моя линия

ФУТБОЛ. Австралия. Кубок ФФАОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
12:30
290
45 мин., Перерыв
Акациа РиджеТамборин Маунтин Иглз
21
21
Основное время
1,87
6.00
1,87
2,38
5.50
1,54
1,54
6.50
2,38
12:30
321
45 мин., Перерыв
КалаундраКоолум
01
01
Основное время
4,00
3,50
1,80
1,65
3.50
2,16
2,25
3.00
1,60
2,99
2.50
1,36
12:30
324
45 мин., Перерыв
МоггиллГаттон
10
10
Основное время
1,06
10,00
21,00
1,87
4.00
1,87
2,38
3.50
1,54
1,54
4.50
2,38
12:30
148
45 мин., Перерыв
Сентенери СтормерсУниверситет Квинсленда
12
00
12
Основное время
7,00
5,00
1,40
2,50
4.50
1,50
1,50
5.50
2,63
1,17
6.50
5,50
12:00
339
70 мин., 2-й тайм
Твид ЮнайтедПалм Бич
02
01
03
Основное время
1,60
4.50
2,25
2,43
4.00
1,52
3,70
3.50
1,25
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2021 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию15
Корзина
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru