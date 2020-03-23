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ФУТБОЛ. Австралия. Австралия. A-ЛигаОсновная линия

Победитель1X2
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11:30
236
не начался
Брисбен РоарНьюкасл Юнайтед Джетс
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин..
Заключение пари временно недоступно
11:30
2053
21-е марта
не начался
Вестерн СиднейСидней
Основное время
3,25
3,40
2,05
2,10
2.50
1,69
1,67
3.00
2,12
1,44
3.50
2,65
11:30
1195
23-е марта
не начался
Ньюкасл Юнайтед ДжетсМельбурн Сити
Основное время
2,70
3,45
2,32
1,84
3.00
1,90
2,30
2.50
1,58
1,54
3.50
2,38
13:30
1864
23-е марта
не начался
Перт ГлориВестерн Юнайтед
Основное время
1,54
4,10
5,20
1,75
3.00
2,01
2,20
2.50
1,62
1,49
3.50
2,50
11:30
1522
27-е марта
не начался
Мельбурн СитиАделаида Юнайтед
Основное время
1,78
3,80
3,75
1,98
3.00
1,77
1,61
3.50
2,22
2,47
2.50
1,50
09:00
1819
28-е марта
не начался
Сентрал Кост МаринерсНьюкасл Юнайтед Джетс
Основное время
3,35
3,60
1,94
1,89
3.00
1,85
1,57
3.50
2,31
2,36
2.50
1,55
11:30
1807
28-е марта
не начался
Брисбен РоарСидней
Основное время
3,60
3,55
1,89
1,75
3.00
2,01
2,19
2.50
1,63
1,49
3.50
2,50
08:00
1820
29-е марта
не начался
Вестерн ЮнайтедВестерн Сидней
Основное время
2,60
3,35
2,46
1,74
3.00
2,02
2,18
2.50
1,64
1,48
3.50
2,55
11:30
1885
3-е апреля
не начался
СиднейВестерн Юнайтед
Основное время
1,51
4,10
5,40
09:15
1880
4-е апреля
не начался
Мельбурн ВикториСентрал Кост Маринерс
Основное время
1,53
4,60
4,60
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