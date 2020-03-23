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ФУТБОЛ. Австралия. Австралия. A-ЛигаОсновная линия
Победитель1X2
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не начался
Брисбен РоарНьюкасл Юнайтед Джетс
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин..
Заключение пари временно недоступно
21-е марта
не начался
Основное время
3,25
3,40
2,05
2,10
2.50
1,69
1,67
3.00
2,12
1,44
3.50
2,65
23-е марта
не начался
Основное время
2,70
3,45
2,32
1,84
3.00
1,90
2,30
2.50
1,58
1,54
3.50
2,38
23-е марта
не начался
Основное время
1,54
4,10
5,20
1,75
3.00
2,01
2,20
2.50
1,62
1,49
3.50
2,50
27-е марта
не начался
Основное время
1,78
3,80
3,75
1,98
3.00
1,77
1,61
3.50
2,22
2,47
2.50
1,50
28-е марта
не начался
Основное время
3,35
3,60
1,94
1,89
3.00
1,85
1,57
3.50
2,31
2,36
2.50
1,55
28-е марта
не начался
Основное время
3,60
3,55
1,89
1,75
3.00
2,01
2,19
2.50
1,63
1,49
3.50
2,50
29-е марта
не начался
Основное время
2,60
3,35
2,46
1,74
3.00
2,02
2,18
2.50
1,64
1,48
3.50
2,55
3-е апреля
не начался
Основное время
1,51
4,10
5,40
—
—
—
4-е апреля
не начался
Основное время
1,53
4,60
4,60
—
—
—
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