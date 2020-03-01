Моя линия
ФУТБОЛ. Австралия. A-ЛигаОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
не начался
Основное время
2,49
3,45
2,50
1,80
3.00
1,94
2,26
2.50
1,59
1,52
3.50
2,43
29-е февраля
не начался
Основное время
2,15
3,60
2,90
1,94
3.00
1,80
1,59
3.50
2,26
2,42
2.50
1,52
1-е марта
не начался
Основное время
2,09
3,40
3,15
1,69
3.00
2,10
2,11
2.50
1,67
1,45
3.50
2,60
1-е марта
не начался
Основное время
1,62
3,85
4,80
1,73
3.00
2,03
2,18
2.50
1,64
1,48
3.50
2,55
6-е марта
не начался
Основное время
2,36
3,35
2,75
2,09
2.50
1,69
1,67
3.00
2,13
1,44
3.50
2,65
7-е марта
не начался
Основное время
1,61
4,00
4,60
1,89
3.00
1,85
1,56
3.50
2,32
2,37
2.50
1,54
7-е марта
не начался
Основное время
2,85
3,40
2,27
1,72
3.00
2,05
2,15
2.50
1,65
1,47
3.50
2,55
8-е марта
не начался
Основное время
3,15
3,65
2,01
1,98
3.00
1,77
1,61
3.50
2,22
2,47
2.50
1,51
8-е марта
не начался
Основное время
2,09
3,40
3,15
2,00
2.50
1,75
1,60
3.00
2,25
1,40
3.50
2,80