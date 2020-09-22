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ФУТБОЛ. Австралия. 1-я лига Голд КостаОсновная линия

Победитель1X2
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12:00
444
50 мин., 2-й тайм
Твин Юнайтед ГолдПасифик Пайнз
20
01
21
Основное время
1,42
4,06
6,66
2,10
4.50
1,66
1,35
5.50
2,93
5,33
3.50
1,12
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