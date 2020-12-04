1000
Моя линия
ФУТБОЛ. Аргентина. Торнео Федераль АОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
26 мин., 1-й тайм
Основное время
3,50
2,25
3,00
1,57
1.50
2,38
3,25
0.50
1,33
1,17
2.50
5,00
26 мин., 1-й тайм
Основное время
2,25
2,75
3,50
1,87
1.50
1,87
1,43
2.00
2,70
3,39
1.00
1,29
26 мин., 1-й тайм
ОлимпоСансинена
00
00
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин.
Основное время
2,90
2,30
3,25
1,60
1.50
2,25
2,35
1.00
1,55
3,40
0.50
1,30
28 мин., 1-й тайм
Основное время
15,00
6,50
1,15
1,65
3.50
2,16
2,63
3.00
1,45
1,25
4.00
3,70
1 мин., 1-й тайм
Заключение пари временно недоступно