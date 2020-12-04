24/7 Лотерея24/7 Лотерея
Избранное
LIVE76
Видео
36
Скоро
Популярное364Российская Премьер-Лига68Лига чемпионов УЕФА39Лига Европы УЕФА25АПЛ43Примера43Серия A35Бундеслига36Лига 133КХЛ36Евролига. Мужчины3NHL1Лига Про. Мужчины. Зал А41Лига Про. Мужчины. Зал А51
Моя линия
Футбол5
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
Американский футбол
Бейсбол
Биатлон
Бокс
Водное поло
Гандбол
Дартс
Пляжный волейбол
Смешанные единоборства
Снукер
Формула 1
Футзал
Хоккей с мячом
1000
Моя линия

ФУТБОЛ. Аргентина. Торнео Федераль АОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
23:00
231
26 мин., 1-й тайм
Депортиво МадринУракан Лас Эрас
00
00
00
Основное время
3,50
2,25
3,00
1,57
1.50
2,38
3,25
0.50
1,33
1,17
2.50
5,00
23:00
242
26 мин., 1-й тайм
Киркуло ОтамендиСоль де Майо
00
00
Основное время
2,25
2,75
3,50
1,87
1.50
1,87
1,43
2.00
2,70
3,39
1.00
1,29
23:00
233
26 мин., 1-й тайм
ОлимпоСансинена
00
00
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин.
Основное время
2,90
2,30
3,25
1,60
1.50
2,25
2,35
1.00
1,55
3,40
0.50
1,30
23:10
236
28 мин., 1-й тайм
Дефенсорес Бельграно Вилья РамальоХувентуд Унида Гуалегуайчу
02
02
Основное время
15,00
6,50
1,15
1,65
3.50
2,16
2,63
3.00
1,45
1,25
4.00
3,70
23:30
189
1 мин., 1-й тайм
Спортиво ДесампарадосЧиполлетти
00
00
Заключение пари временно недоступно
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию36
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru