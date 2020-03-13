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ФУТБОЛ. Аргентина. Суперлига. РезервОсновная линия

Победитель1X2
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15:00
278
67 мин., 2-й тайм
Альдосиви (д)Расинг Авельянида (д)
11
00
11
Основное время
4,33
1,91
3,00
2,25
2.50
1,57
1,22
3.50
4,00
1,02
4.50
11,00
15:00
370
54 мин., 2-й тайм
Годой Крус (д)Бока Хуниорс (д)
00
00
00
Основное время
3,00
2,10
3,75
2,75
0.50
1,44
1,33
1.50
3,25
1,06
2.50
8,00
15:00
405
66 мин., 2-й тайм
Дефенса и Хустисия (д)Эстудиантес Ла Плата (д)
01
10
11
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин..
Основное время
3,90
1,85
3,60
2,15
2.50
1,65
1,22
3.50
4,10
1,03
4.50
10,00
15:00
303
61 мин., 2-й тайм
КА Ланус (д)Аргентинос Хуниорс (д)
00
00
00
Основное время
2,63
2,10
4,33
2,63
0.50
1,44
1,30
1.50
3,25
1,06
2.50
8,00
15:00
323
65 мин., 2-й тайм
Росарио Сентраль (д)Колон Санта Фе (д)
10
00
10
Основное время
1,36
3,75
10,00
2,50
1.50
1,50
1,30
2.50
3,25
1,04
3.50
9,00
15:00
325
64 мин., 2-й тайм
Унион Санта Фе (д)Арсенал де Саранди (д)
21
00
21
Основное время
1,25
4,50
13,00
2,38
3.50
1,53
1,29
4.50
3,50
1,04
5.50
9,00
15:00
272
68 мин., 2-й тайм
Уракан БА (д)Тальерес Кордоба (д)
00
01
01
Основное время
12,00
4,00
1,33
2,10
1.50
1,67
1,20
2.50
4,33
1,01
3.50
12,00
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