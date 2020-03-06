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ФУТБОЛ. Аргентина. Примера. РезервОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
15:00
145
9 мин., 1-й тайм
Аргентинос Хуниорс (д)Росарио Сентраль (д)
00
00
00
Основное время
2,10
3,00
3,50
2,00
2.50
1,73
1,40
3.50
2,88
3,75
1.50
1,25
15:00
109
12 мин., 1-й тайм
Арсенал де Саранди (д)Альдосиви (д)
10
00
10
Основное время
1,10
9,00
19,00
2,10
3.50
1,67
1,40
4.50
2,75
4,00
2.50
1,22
15:00
188
13 мин., 1-й тайм
Банфилд (д)Уракан БА (д)
01
00
01
Заключение пари временно недоступно
15:00
216
13 мин., 1-й тайм
Бока Хуниорс (д)Гимназия Ла Плата (д)
00
00
00
Основное время
1,50
3,50
7,00
1,53
2.50
2,38
2,63
1.50
1,44
1,18
3.50
4,50
15:00
177
4 мин., 1-й тайм
Дефенса и Хустисия (д)Патронато (д)
00
00
00
Основное время
2,10
3,25
3,50
1,67
2.50
2,10
3,00
1.50
1,36
1,25
3.50
3,75
15:00
219
9 мин., 1-й тайм
Индепендьенте (д)Сентраль Кордова (д)
00
00
00
Основное время
1,91
3,25
3,75
1,73
2.50
2,00
3,25
1.50
1,33
1,29
3.50
3,50
15:00
240
12 мин., 1-й тайм
Ньюэллс Олд Бойз (д)Годой Крус (д)
00
00
00
Основное время
2,10
3,25
3,25
1,73
2.50
2,00
3,25
1.50
1,33
1,29
3.50
3,50
15:00
233
12 мин., 1-й тайм
Сан Лоренцо (д)КА Ланус (д)
00
00
00
Основное время
2,20
3,25
3,00
1,63
2.50
2,20
2,88
1.50
1,40
1,20
3.50
4,33
15:00
178
13 мин., 1-й тайм
Тальерес Кордоба (д)Колон Санта Фе (д)
00
00
00
Основное время
2,00
3,00
3,75
1,63
2.50
2,20
2,88
1.50
1,40
1,22
3.50
4,00
15:00
229
10 мин., 1-й тайм
Унион Санта Фе (д)Велес Сарсфилд (д)
00
00
00
Основное время
3,25
3,00
2,25
1,53
2.50
2,38
2,63
1.50
1,44
1,18
3.50
4,50
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