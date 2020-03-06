Моя линия
ФУТБОЛ. Аргентина. Примера. РезервОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
9 мин., 1-й тайм
Основное время
2,10
3,00
3,50
2,00
2.50
1,73
1,40
3.50
2,88
3,75
1.50
1,25
12 мин., 1-й тайм
Основное время
1,10
9,00
19,00
2,10
3.50
1,67
1,40
4.50
2,75
4,00
2.50
1,22
13 мин., 1-й тайм
Банфилд (д)Уракан БА (д)
01
00
01
Заключение пари временно недоступно
13 мин., 1-й тайм
Основное время
1,50
3,50
7,00
1,53
2.50
2,38
2,63
1.50
1,44
1,18
3.50
4,50
4 мин., 1-й тайм
Основное время
2,10
3,25
3,50
1,67
2.50
2,10
3,00
1.50
1,36
1,25
3.50
3,75
9 мин., 1-й тайм
Основное время
1,91
3,25
3,75
1,73
2.50
2,00
3,25
1.50
1,33
1,29
3.50
3,50
12 мин., 1-й тайм
Основное время
2,10
3,25
3,25
1,73
2.50
2,00
3,25
1.50
1,33
1,29
3.50
3,50
12 мин., 1-й тайм
Основное время
2,20
3,25
3,00
1,63
2.50
2,20
2,88
1.50
1,40
1,20
3.50
4,33
13 мин., 1-й тайм
Основное время
2,00
3,00
3,75
1,63
2.50
2,20
2,88
1.50
1,40
1,22
3.50
4,00
10 мин., 1-й тайм
Основное время
3,25
3,00
2,25
1,53
2.50
2,38
2,63
1.50
1,44
1,18
3.50
4,50
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