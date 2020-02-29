Избранное
LIVE112
Видео
40
Скоро
Популярное429Российская Премьер-Лига65АПЛ41Бундеслига45Примера42Серия A33Лига 136Лига чемпионов УЕФА. Плей-офф40Лига Европы УЕФА. Плей-офф25Англия. Кубок лиги. Финал. Лондон1КХЛ. Кубок Гагарина26NHL. Регулярный чемпионат39WTA. Доха. Катар2NBA. Регулярный чемпионат21Лига Про. ФНТР. Moscow Open2Лига Про. Москва3TT-Cup8
Моя линия
Острая линия
Футбол4
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
StarCraft II
Американский футбол
Бейсбол
Биатлон
Бокс
Гандбол
Дартс
Лыжи
Смешанные единоборства
Снукер
Флорбол
Формула 1
Футзал
Хоккей с мячом
Шахматы
Моя линия

ФУТБОЛ. Аргентина. Примера НасьональОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
23:05
1013
28-е февраля
не начался
Дефенсорес де БельграноОлл Бойз
Основное время
1,78
3,15
4,70
1,97
2.00
1,78
1,54
2.50
2,38
2,65
1.50
1,45
01:00
6110
29-е февраля
не начался
ТигреХимнасия и Эсгрима Жужуй
Основное время
1,76
3,25
4,70
2,04
2.00
1,73
1,57
2.50
2,31
2,70
1.50
1,43
23:00
6507
29-е февраля
не начался
Браун АдрогеСантамарина Тандил
Основное время
2,09
2,95
3,70
2,10
1.50
1,68
1,57
2.00
2,31
1,34
2.50
3,05
01:05
5718
1-е марта
не начался
БельграноДепортиво Морон
Основное время
1,93
3,05
4,10
2,08
2.00
1,69
1,59
2.50
2,27
2,80
1.50
1,41
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию40
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный моментПравилами приёма ставок и выплаты выигрышей

Выберите интересующий исход для добавления в корзину

Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru