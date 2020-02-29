Моя линия
ФУТБОЛ. Аргентина. Примера НасьональОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
28-е февраля
не начался
Основное время
1,78
3,15
4,70
1,97
2.00
1,78
1,54
2.50
2,38
2,65
1.50
1,45
29-е февраля
не начался
Основное время
1,76
3,25
4,70
2,04
2.00
1,73
1,57
2.50
2,31
2,70
1.50
1,43
29-е февраля
не начался
Основное время
2,09
2,95
3,70
2,10
1.50
1,68
1,57
2.00
2,31
1,34
2.50
3,05
1-е марта
не начался
Основное время
1,93
3,05
4,10
2,08
2.00
1,69
1,59
2.50
2,27
2,80
1.50
1,41