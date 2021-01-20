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ФУТБОЛ. Аргентина. Примера дивизион. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
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01:10
106
47 мин., 1-й тайм
Бока Хуниорс (ж)Ривер Плейт (ж)
40
00
40
Основное время
-
51
75
2,38
5.50
1,57
1,40
6.50
2,88
1,13
7.50
6,00
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