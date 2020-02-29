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ФУТБОЛ. Аргентина. Примера дивизионОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
не начался
Основное время
2,27
2,95
3,20
2,00
2.00
1,75
1,55
2.50
2,35
2,70
1.50
1,44
29-е февраля
не начался
Основное время
5,60
3,45
1,62
2,09
2.00
1,69
1,59
2.50
2,26
2,75
1.50
1,41
29-е февраля
не начался
Основное время
2,14
3,05
3,35
2,17
2.00
1,64
1,63
2.50
2,19
2,90
1.50
1,38
1-е марта
не начался
Основное время
1,37
4,40
7,40
2,00
2.50
1,76
1,58
3.00
2,29
1,39
3.50
2,85
1-е марта
не начался
Основное время
3,35
3,05
2,17
2,05
2.00
1,72
1,57
2.50
2,30
2,75
1.50
1,42
1-е марта
не начался
Основное время
2,48
2,85
2,95
1,81
2.00
1,93
2,44
1.50
1,52
1,46
2.50
2,60
1-е марта
не начался
Основное время
2,70
2,75
2,80
1,70
2.00
2,08
2,29
1.50
1,58
1,41
2.50
2,80
2-е марта
не начался
Основное время
2,09
3,00
3,65
1,89
2.00
1,85
1,50
2.50
2,48
2,55
1.50
1,48
2-е марта
не начался
Основное время
1,88
3,30
3,90
1,79
2.50
1,96
2,55
2.00
1,48
1,43
3.00
2,70
2-е марта
не начался
Основное время
1,79
3,15
4,60
1,82
2.00
1,92
2,44
1.50
1,52
1,47
2.50
2,55
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