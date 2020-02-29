Моя линия
ФУТБОЛ. Аргентина. Примера BОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
не начался
Основное время
2,11
3,00
3,55
2,08
2.00
1,70
1,58
2.50
2,28
2,75
1.50
1,41
29-е февраля
не начался
Основное время
1,74
3,35
4,50
1,67
2.00
2,12
2,22
1.50
1,61
1,40
2.50
2,80
29-е февраля
не начался
Основное время
1,99
3,30
3,55
2,06
2.00
1,71
1,59
2.50
2,28
2,75
1.50
1,42
29-е февраля
не начался
Основное время
2,45
3,00
2,85
1,77
2.00
1,98
2,37
1.50
1,54
1,45
2.50
2,65
29-е февраля
не начался
Основное время
1,83
3,15
4,40
2,14
2.00
1,66
1,61
2.50
2,22
2,85
1.50
1,39