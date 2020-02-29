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ФУТБОЛ. Аргентина. Примера BОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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ТоталМеньшеТоталБольше
23:00
7652
29-е февраля
не начался
Депортиво АрмениоСакачиспас
Основное время
2,11
3,00
3,55
2,08
2.00
1,70
1,58
2.50
2,28
2,75
1.50
1,41
23:00
7651
29-е февраля
не начался
Комуникасьонес БААргентино Де Куильмес
Основное время
1,74
3,35
4,50
1,67
2.00
2,12
2,22
1.50
1,61
1,40
2.50
2,80
23:00
7650
29-е февраля
не начался
Лос АндесУАИ Уркиса
Основное время
1,99
3,30
3,55
2,06
2.00
1,71
1,59
2.50
2,28
2,75
1.50
1,42
23:00
7641
29-е февраля
не начался
Сан ТельмоАльмиранте Браун
Основное время
2,45
3,00
2,85
1,77
2.00
1,98
2,37
1.50
1,54
1,45
2.50
2,65
23:00
7653
29-е февраля
не начался
ФландрияАтлетико Феникс
Основное время
1,83
3,15
4,40
2,14
2.00
1,66
1,61
2.50
2,22
2,85
1.50
1,39
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