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ФУТБОЛ. Аргентина. Молодежная Лига до 20 летОсновная линия

Победитель1X2
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16:00
163
4 мин., 1-й тайм
Колехиалес (мол)Акассусо (мол)
00
00
00
Основное время
2,88
3,72
2,07
2,18
2.50
1,61
1,48
3.50
2,46
4,25
1.50
1,18
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