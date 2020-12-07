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ФУТБОЛ. Аргентина. Кубок ПаранаэнсеОсновная линия

Победитель1X2
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22:00
225
60 мин., 2-й тайм
Институто де ПаранаКлуб Атлетико Сосиаль Сан Бенито
01
11
12
Основное время
13,00
4,33
1,29
1,71
4.00
2,06
2,63
3.50
1,45
1,34
4.50
3,09
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