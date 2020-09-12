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ФУТБОЛ. Англия. Суперлига. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
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18:20
4855
12-е сентября
Вест Хэм Юнайтед (ж)Арсенал Лондон (ж)
Основное время
16,00
11,00
1,07
2,70
2.50
1,42
13:30
5346
13-е сентября
Челси (ж)Бристоль Академия (ж)
Основное время
1,01
13,00
40
1,77
4.00
1,97
2,17
3.50
1,64
1,53
4.50
2,41
15:00
5347
13-е сентября
Бирмингем Сити (ж)Манчестер Юнайтед (ж)
Основное время
16,00
5,80
1,17
1,89
2.50
1,85
1,49
3.00
2,50
2,75
2.00
1,42
15:00
5339
13-е сентября
Манчестер Сити (ж)Брайтон энд Хоув Альбион (ж)
Основное время
1,06
10,00
23,00
1,79
3.50
1,96
2,34
3.00
1,56
1,46
4.00
2,60
15:00
5344
13-е сентября
Рединг (ж)Астон Вилла (ж)
Основное время
1,68
3,80
4,40
1,95
2.50
1,79
1,55
3.00
2,36
2,90
2.00
1,38
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