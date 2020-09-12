1000
Моя линия
ФУТБОЛ. Англия. Суперлига. ЖенщиныОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
12-е сентября
Основное время
16,00
11,00
1,07
2,70
2.50
1,42
—
—
13-е сентября
Основное время
1,01
13,00
40
1,77
4.00
1,97
2,17
3.50
1,64
1,53
4.50
2,41
13-е сентября
Основное время
16,00
5,80
1,17
1,89
2.50
1,85
1,49
3.00
2,50
2,75
2.00
1,42
13-е сентября
Основное время
1,06
10,00
23,00
1,79
3.50
1,96
2,34
3.00
1,56
1,46
4.00
2,60
13-е сентября
Основное время
1,68
3,80
4,40
1,95
2.50
1,79
1,55
3.00
2,36
2,90
2.00
1,38