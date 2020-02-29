Моя линия
ФУТБОЛ. Англия. Национальная лигаОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
не начался
Основное время
1,56
3,85
5,20
1,90
2.50
1,84
1,51
3.00
2,46
2,75
2.00
1,41
29-е февраля
не начался
Основное время
2,20
3,20
3,10
1,74
2.50
2,03
2,41
2.00
1,53
3,15
1.50
1,33
29-е февраля
не начался
Основное время
1,83
3,45
3,90
1,84
2.50
1,89
1,47
3.00
2,55
2,65
2.00
1,44
29-е февраля
не начался
Основное время
2,10
3,15
3,35
2,16
2.00
1,65
1,63
2.50
2,20
2,85
1.50
1,39
29-е февраля
не начался
Основное время
1,70
3,65
4,40
1,93
2.50
1,81
1,53
3.00
2,39
2,85
2.00
1,39
29-е февраля
не начался
Основное время
1,52
3,85
5,80
1,84
2.50
1,90
1,46
3.00
2,60
2,60
2.00
1,45
29-е февраля
не начался
Основное время
3,05
3,30
2,17
1,89
2.50
1,85
1,51
3.00
2,46
2,75
2.00
1,41