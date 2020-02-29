Моя линия
ФУТБОЛ. Англия. Любители. Трофей ФАОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
не начался
Основное время
1,27
5,40
8,60
1,92
3.00
1,82
1,57
3.50
2,30
2,42
2.50
1,52
29-е февраля
не начался
Основное время
1,27
5,60
8,40
1,95
3.00
1,80
1,59
3.50
2,27
2,46
2.50
1,51
29-е февраля
не начался
Основное время
1,77
3,65
4,00
2,02
2.50
1,74
1,60
3.00
2,24
1,40
3.50
2,80
29-е февраля
не начался
Основное время
3,15
3,45
2,07
2,01
2.50
1,74
1,60
3.00
2,25
1,40
3.50
2,80