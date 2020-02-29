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ФУТБОЛ. Англия. Любители. Трофей ФАОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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ТоталМеньшеТоталБольше
15:30
7440
29-е февраля
не начался
Ноттс КаунтиАвели
Основное время
1,27
5,40
8,60
1,92
3.00
1,82
1,57
3.50
2,30
2,42
2.50
1,52
18:00
7362
29-е февраля
не начался
БарнетХейлсоуэн Таун
Основное время
1,27
5,60
8,40
1,95
3.00
1,80
1,59
3.50
2,27
2,46
2.50
1,51
18:00
5651
29-е февраля
не начался
Конкорд РейнджерсРойстон Таун
Основное время
1,77
3,65
4,00
2,02
2.50
1,74
1,60
3.00
2,24
1,40
3.50
2,80
18:00
6009
29-е февраля
не начался
ФайлдХаррогейт Таун
Основное время
3,15
3,45
2,07
2,01
2.50
1,74
1,60
3.00
2,25
1,40
3.50
2,80
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