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ФУТБОЛ. Англия. Любители. Северная Премьер-лига. Премьер дивизионОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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ТоталМеньшеТоталБольше
18:00
4297
29-е февраля
не начался
Атертон КоллирисМэтлок Таун
Основное время
2,17
3,70
2,80
1,89
3.00
1,84
1,57
3.50
2,32
2,38
2.50
1,54
18:00
4526
29-е февраля
не начался
БакстонСтаффорд Рейнджерз
Основное время
2,00
3,65
3,15
1,84
3.00
1,90
2,31
2.50
1,57
1,54
3.50
2,38
18:00
6358
29-е февраля
не начался
Витби ТаунЭштон Юнайтед
Основное время
1,81
3,85
3,65
1,89
3.00
1,85
1,56
3.50
2,33
2,37
2.50
1,54
18:00
4206
29-е февраля
не начался
Виттон АльбионБасфорд Юнайтед
Основное время
2,80
3,60
2,21
1,84
3.00
1,90
2,31
2.50
1,57
1,54
3.50
2,39
18:00
1778
29-е февраля
не начался
Гайнсборо ТринитиСаус Шилдс
Основное время
2,80
3,65
2,18
1,89
3.00
1,85
1,56
3.50
2,32
2,37
2.50
1,54
18:00
5640
29-е февраля
не начался
Грантам ТаунСтейлибридж Селтик
Основное время
2,70
3,65
2,25
1,89
3.00
1,85
1,56
3.50
2,32
2,37
2.50
1,54
18:00
6693
29-е февраля
не начался
Морпет ТаунБамбер Бридж
Основное время
2,17
3,70
2,80
1,99
3.00
1,76
1,62
3.50
2,21
2,49
2.50
1,50
18:00
5069
29-е февраля
не начался
Нантвич ТаунМикловер Спортс
Основное время
1,69
4,00
3,95
1,99
3.00
1,77
1,61
3.50
2,22
2,49
2.50
1,50
18:00
6680
29-е февраля
не начался
Скарбору АтлетикРэдклифф Боро
Основное время
2,04
3,60
3,15
2,11
2.50
1,68
1,68
3.00
2,11
1,44
3.50
2,65
18:00
6362
29-е февраля
не начался
Хайд ЮнайтедЛанкастер Сити
Основное время
2,80
3,70
2,17
1,99
3.00
1,76
1,62
3.50
2,21
2,49
2.50
1,50
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