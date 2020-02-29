Моя линия
ФУТБОЛ. Англия. Любители. Северная Национальная лигаОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
не начался
Основное время
2,85
3,35
2,26
2,04
2.50
1,72
1,63
3.00
2,19
1,42
3.50
2,75
29-е февраля
не начался
Основное время
1,64
3,75
4,70
1,88
2.50
1,85
1,49
3.00
2,49
2,75
2.00
1,42
29-е февраля
не начался
Основное время
2,22
3,35
2,95
2,01
2.50
1,75
1,60
3.00
2,25
1,40
3.50
2,80
29-е февраля
не начался
Основное время
3,30
3,35
2,06
1,82
2.50
1,92
2,60
2.00
1,46
1,45
3.00
2,65
29-е февраля
не начался
Основное время
1,40
4,20
7,20
1,80
2.50
1,95
2,50
2.00
1,48
1,43
3.00
2,70
29-е февраля
не начался
Основное время
2,01
3,35
3,40
1,89
2.50
1,85
1,51
3.00
2,46
2,75
2.00
1,41
29-е февраля
не начался
Основное время
1,65
3,75
4,50
2,04
2.50
1,73
1,62
3.00
2,22
1,41
3.50
2,75
29-е февраля
не начался
Основное время
1,64
3,90
4,50
2,11
2.50
1,68
1,67
3.00
2,12
1,44
3.50
2,65
29-е февраля
не начался
Основное время
1,59
3,95
4,80
1,73
3.00
2,03
2,18
2.50
1,64
1,47
3.50
2,55
29-е февраля
не начался
Основное время
2,70
3,35
2,37
1,99
2.50
1,76
1,59
3.00
2,28
1,39
3.50
2,85
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