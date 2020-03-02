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ФУТБОЛ. Англия. Любители. PDL 2. До 23 летОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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ТоталМеньшеТоталБольше
16:00
2845
2-е марта
не начался
Ипсвич Таун (мол)Миллуолл (мол)
Основное время
2,85
4,00
2,05
1,99
3.00
1,77
1,61
3.50
2,23
2,50
2.50
1,49
16:00
3191
2-е марта
не начался
Кардифф Сити (мол)Уотфорд (мол)
Основное время
3,15
4,40
1,84
2,04
3.50
1,73
1,66
4.00
2,13
1,46
4.50
2,60
16:00
5768
2-е марта
не начался
Ковентри Сити (мол)Чарльтон Атлетик (мол)
Основное время
2,04
4,10
2,85
1,86
3.50
1,88
1,52
4.00
2,42
2,46
3.00
1,51
16:00
5138
2-е марта
не начался
Кристал Пэлас (мол)Колчестер Юнайтед (мол)
Основное время
2,31
3,95
2,47
1,98
3.00
1,77
1,61
3.50
2,23
2,50
2.50
1,49
16:00
2955
2-е марта
не начался
Куинз Парк Рейнджерс (мол)Бристоль Сити (мол)
Основное время
1,69
4,10
3,95
1,69
3.50
2,09
2,13
3.00
1,67
2,65
2.50
1,44
16:30
2829
2-е марта
не начался
Бирмингем Сити (мол)Кру Александра (мол)
Основное время
1,60
4,20
4,50
1,94
3.00
1,80
1,59
3.50
2,27
2,44
2.50
1,51
17:00
2853
2-е марта
не начался
Шеффилд Юнайтед (мол)Болтон Уондерерс (мол)
Основное время
1,36
5,20
6,20
2,01
3.50
1,75
1,64
4.00
2,18
1,44
4.50
2,65
22:00
1592
2-е марта
не начался
Уиган Атлетик (мол)Шеффилд Уэнсдей (мол)
Основное время
1,65
4,10
4,20
2,05
3.00
1,71
1,65
3.50
2,15
2,55
2.50
1,47
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