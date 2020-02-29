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ФУТБОЛ. Англия. Любители. Южная Премьер-Лига. Премьер Дивизион. ЮгОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
18:00
4520
29-е февраля
не начался
Вимборн ТаунЧешам Юнайтед
Основное время
3,50
3,60
1,90
1,85
3.00
1,88
2,32
2.50
1,57
1,55
3.50
2,36
18:00
5542
29-е февраля
не начался
Госпорт БороФарнборо Таун
Основное время
1,80
3,60
3,90
1,92
2.50
1,82
1,52
3.00
2,42
2,80
2.00
1,40
18:00
4124
29-е февраля
не начался
Йейт ТаунДорчестер Таун
Основное время
1,80
3,55
3,95
2,01
3.00
1,75
1,64
3.50
2,17
2,49
2.50
1,50
18:00
2599
29-е февраля
не начался
Мертсир ТаунБиконсфилд Таун
Основное время
1,55
3,90
5,20
1,92
2.50
1,82
1,52
3.00
2,43
2,80
2.00
1,40
18:00
6652
29-е февраля
не начался
Пул ТаунХейз энд Идинг Юнайтед
Основное время
2,49
3,45
2,50
1,85
3.00
1,89
2,31
2.50
1,57
1,54
3.50
2,37
18:00
6485
29-е февраля
не начался
Суиндон СупермаринТивертон Таун
Основное время
2,48
3,45
2,50
1,97
3.00
1,78
1,62
3.50
2,21
2,46
2.50
1,51
18:00
3494
29-е февраля
не начался
Таунтон ТаунВалтон Кэжуалз
Основное время
1,41
4,60
6,00
1,95
3.00
1,79
1,59
3.50
2,26
2,46
2.50
1,51
18:00
4155
29-е февраля
не начался
Уэстон Сьюпер МэрМетрополитан Полис
Основное время
2,14
3,45
3,00
1,96
3.00
1,79
1,61
3.50
2,23
2,44
2.50
1,52
18:00
6477
29-е февраля
не начался
Харроу БороСалисбери
Основное время
2,85
3,75
2,11
1,88
3.00
1,85
1,56
3.50
2,33
2,37
2.50
1,54
18:00
2871
29-е февраля
не начался
Хартли ВинтниБлэкфилд и Лангли
Основное время
2,12
3,50
3,00
2,02
2.50
1,74
1,60
3.00
2,24
1,40
3.50
2,80
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