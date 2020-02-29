Моя линия
ФУТБОЛ. Англия. Любители. Южная Премьер-Лига. Премьер Дивизион. ЦентрОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
не начался
Основное время
1,36
4,80
6,80
1,97
3.00
1,78
1,60
3.50
2,24
2,47
2.50
1,50
29-е февраля
не начался
Основное время
2,16
3,55
2,90
2,11
2.50
1,68
1,67
3.00
2,12
1,44
3.50
2,65
29-е февраля
не начался
Основное время
2,24
3,65
2,70
1,76
3.00
1,99
2,22
2.50
1,61
1,49
3.50
2,50
29-е февраля
не начался
Основное время
2,27
3,60
2,70
1,69
3.00
2,10
2,13
2.50
1,67
1,45
3.50
2,65
29-е февраля
не начался
Основное время
2,60
3,75
2,28
1,98
3.00
1,77
1,61
3.50
2,22
2,48
2.50
1,50
29-е февраля
не начался
Основное время
3,15
3,60
2,02
2,06
2.50
1,71
1,63
3.00
2,19
1,42
3.50
2,75
29-е февраля
не начался
Основное время
2,18
3,80
2,70
1,86
3.00
1,88
2,35
2.50
1,55
1,54
3.50
2,37
29-е февраля
не начался
Основное время
1,68
4,10
3,95
2,11
3.00
1,68
1,68
3.50
2,10
2,65
2.50
1,45
29-е февраля
не начался
Основное время
1,67
4,00
4,20
2,10
3.00
1,68
1,68
3.50
2,10
2,60
2.50
1,45
29-е февраля
не начался
Основное время
5,20
4,60
1,47
1,88
3.50
1,85
1,54
4.00
2,38
2,50
3.00
1,49