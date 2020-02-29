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ФУТБОЛ. Англия. Любители. Южная Национальная лигаОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
18:00
3611
29-е февраля
не начался
Брейнтри ТаунБат Сити
Основное время
3,90
3,65
1,79
2,09
2.50
1,69
1,66
3.00
2,14
1,44
3.50
2,70
18:00
1541
29-е февраля
не начался
ВеймутМейдстон Юнайтед
Основное время
1,79
3,60
4,00
1,92
2.50
1,82
1,53
3.00
2,41
2,85
2.00
1,40
18:00
4349
29-е февраля
не начался
Веллинг ЮнайтедХавант энд Уотерлувилл
Основное время
2,95
3,40
2,20
2,02
2.50
1,74
1,60
3.00
2,24
1,40
3.50
2,80
18:00
6409
29-е февраля
не начался
Далвич ГамлетТонбридж Эйнджелс
Основное время
2,06
3,50
3,15
1,69
3.00
2,10
2,12
2.50
1,67
1,45
3.50
2,60
18:00
6699
29-е февраля
не начался
ДартфордУэлдстон
Основное время
2,14
3,45
3,00
1,71
3.00
2,07
2,14
2.50
1,66
1,46
3.50
2,60
18:00
6373
29-е февраля
не начался
Доркинг УондерерсСлоу Таун
Основное время
2,26
3,45
2,80
2,05
2.50
1,71
1,63
3.00
2,18
1,42
3.50
2,75
18:00
6546
29-е февраля
не начался
Истборн БороБиллерикей Таун
Основное время
2,20
3,55
2,80
1,80
3.00
1,94
2,26
2.50
1,59
1,52
3.50
2,43
18:00
1633
29-е февраля
не начался
Ханегрфорд ТаунХемель Хемпстед
Основное время
2,90
3,30
2,26
1,90
2.50
1,84
1,52
3.00
2,43
2,80
2.00
1,40
18:00
6406
29-е февраля
не начался
Хемптон энд Ричмонд БороЧельмсфорд Сити
Основное время
2,07
3,55
3,10
1,71
3.00
2,06
2,15
2.50
1,65
1,46
3.50
2,60
18:00
6341
29-е февраля
не начался
Чиппенхем ТаунСент Олбанс Сити
Основное время
2,34
3,30
2,80
1,89
2.50
1,85
1,51
3.00
2,46
2,75
2.00
1,41
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