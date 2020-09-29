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ФУТБОЛ. Англия. Любители. Истмийская лига. Северный дивизионОсновная линия
Победитель1X2
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64 мин., 2-й тайм
Бёри ТаунВитхэм Таун
30
10
40
Основное время
-
51
51
1,63
5.50
2,20
4,00
4.50
1,25
1,17
6.50
5,00
65 мин., 2-й тайм
Основное время
1,29
4,33
13,00
1,71
2.00
2,06
2,63
1.50
1,45
1,34
2.50
3,09
59 мин., 2-й тайм
Основное время
11,00
4,50
1,29
1,65
4.50
2,16
2,54
4.00
1,48
3,70
3.50
1,25
67 мин., 2-й тайм
Хистон Сохам Таун
02
10
12
Основное время
11,00
4,00
1,33
1,65
4.00
2,16
2,54
3.50
1,48
1,32
4.50
3,20