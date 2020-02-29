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ФУТБОЛ. Англия. Любители. Истмийская лига. Премьер дивизионОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
18:00
5543
29-е февраля
не начался
Богнор Реджиз ТаунБауэрс Питсея
Основное время
2,05
3,80
2,95
1,83
3.00
1,91
2,31
2.50
1,57
1,53
3.50
2,41
18:00
5616
29-е февраля
не начался
Брайтлингси РиджентИст Таррок Юнайтед
Основное время
3,45
3,70
1,88
2,06
2.50
1,71
1,63
3.00
2,19
1,41
3.50
2,75
18:00
2199
29-е февраля
не начался
Вингейт и ФинчлиЛьюис
Основное время
1,85
3,65
3,65
1,97
2.50
1,78
1,56
3.00
2,32
1,38
3.50
2,90
18:00
6452
29-е февраля
не начался
ВорсингПоттерс Бар Таун
Основное время
1,55
4,30
4,70
1,93
3.00
1,81
1,58
3.50
2,28
2,44
2.50
1,52
18:00
1565
29-е февраля
не начался
Каршальтон АтлетикХорсхам
Основное время
2,40
3,50
2,60
1,93
2.50
1,81
1,53
3.00
2,41
2,85
2.00
1,40
18:00
3088
29-е февраля
не начался
Коринтиан КэжуалзБишопс Стортфорд
Основное время
2,11
3,65
2,90
2,11
2.50
1,68
1,67
3.00
2,12
1,44
3.50
2,65
18:00
6653
29-е февраля
не начался
ЛетерхедМаргейт
Основное время
2,31
3,50
2,65
1,76
3.00
2,00
2,21
2.50
1,62
1,49
3.50
2,50
18:00
6481
29-е февраля
не начался
ХорнчерчХаринги Боро
Основное время
1,44
4,50
5,80
1,85
3.00
1,88
2,34
2.50
1,56
1,54
3.50
2,38
18:00
6624
29-е февраля
не начался
ЧешантФолкестоун Инвикта
Основное время
3,70
3,85
1,79
1,75
3.00
2,01
2,21
2.50
1,62
1,48
3.50
2,55
18:00
4370
29-е февраля
не начался
Энфильд ТаунКингстониан
Основное время
2,08
3,55
3,05
2,02
2.50
1,74
1,60
3.00
2,24
1,40
3.50
2,80
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