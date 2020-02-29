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ФУТБОЛ. Англия. Лига 2Основная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
18:00
8692
29-е февраля
не начался
Бредфорд СитиПлимут Аргайл
Основное время
2,65
3,15
2,55
1,75
2.50
2,00
2,45
2.00
1,51
3,20
1.50
1,32
18:00
8696
29-е февраля
не начался
Гримсби ТаунНортгемптон Таун
Основное время
2,65
3,10
2,60
1,69
2.50
2,09
2,31
2.00
1,57
3,05
1.50
1,35
18:00
8693
29-е февраля
не начался
Кембридж ЮнайтедКарлайл Юнайтед
Основное время
2,04
3,20
3,50
1,66
2.50
2,14
2,24
2.00
1,60
2,95
1.50
1,37
18:00
1189
29-е февраля
не начался
Колчестер ЮнайтедЧелтнем Таун
Основное время
2,11
3,15
3,35
1,64
2.50
2,18
2,18
2.00
1,63
2,90
1.50
1,38
18:00
2868
29-е февраля
не начался
Маклсфилд ТаунСалфорд Сити
Основное время
4,00
3,25
1,87
1,70
2.50
2,07
2,34
2.00
1,56
3,05
1.50
1,34
18:00
8695
29-е февраля
не начался
Мансфилд ТаунСуиндон Таун
Основное время
3,20
3,40
2,07
1,94
2.50
1,80
1,55
3.00
2,36
2,90
2.00
1,38
18:00
1383
29-е февраля
не начался
МоркамКру Александра
Основное время
3,70
3,45
1,89
1,92
2.50
1,82
1,53
3.00
2,40
2,85
2.00
1,39
18:00
1037
29-е февраля
не начался
Олдем АтлетикНьюпорт Каунти
Основное время
2,60
3,05
2,65
2,15
2.00
1,65
1,62
2.50
2,21
2,85
1.50
1,39
18:00
1113
29-е февраля
не начался
Порт ВейлСканторп Юнайтед
Основное время
2,31
3,20
2,90
1,70
2.50
2,08
2,31
2.00
1,57
3,05
1.50
1,35
18:00
8694
29-е февраля
не начался
СтивениджУолсолл
Основное время
2,80
3,00
2,49
2,13
2.00
1,67
1,61
2.50
2,23
2,85
1.50
1,39
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