Моя линия
ФУТБОЛ. Англия. Лига 1Основная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
28-е февраля
не начался
Основное время
1,31
4,90
8,00
1,77
3.00
1,99
2,23
2.50
1,61
1,49
3.50
2,50
29-е февраля
не начался
Основное время
2,85
3,30
2,30
1,91
2.50
1,83
1,52
3.00
2,42
2,80
2.00
1,40
29-е февраля
не начался
Основное время
2,65
3,05
2,60
1,69
2.50
2,09
2,32
2.00
1,57
3,05
1.50
1,35
29-е февраля
не начался
Основное время
3,50
3,40
1,96
1,94
2.50
1,80
1,55
3.00
2,36
2,90
2.00
1,38
29-е февраля
не начался
Основное время
2,46
3,10
2,80
2,15
2.00
1,65
1,62
2.50
2,20
2,85
1.50
1,39
29-е февраля
не начался
Основное время
1,53
3,75
5,80
1,73
2.50
2,04
2,38
2.00
1,54
3,10
1.50
1,34
29-е февраля
не начался
Основное время
1,82
3,40
4,00
1,82
2.50
1,92
2,60
2.00
1,46
1,45
3.00
2,60
29-е февраля
не начался
Основное время
1,24
5,40
11,00
1,72
3.00
2,05
2,17
2.50
1,64
1,46
3.50
2,60
29-е февраля
не начался
Основное время
1,51
4,00
5,60
2,08
2.50
1,69
1,65
3.00
2,15
1,43
3.50
2,70
1-е марта
не начался
Основное время
2,48
3,05
2,80
2,05
2.00
1,72
1,58
2.50
2,29
2,75
1.50
1,42
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