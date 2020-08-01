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ФУТБОЛ. Англия. Кубок. ЛондонОсновная линия
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18-е июля
Манчестер ЮнайтедЧелси
1/2 финала
Основное время
2,45
3,30
2,95
1,80
2.50
2,00
2,50
2.00
1,50
1,45
3.00
2,80
19-е июля
1/2 финала
Основное время
8,75
5,50
1,30
2,10
3.00
1,70
1,70
3.50
2,15
2,65
2.50
1,45
ФУТБОЛ. Англия. Кубок. ЛондонИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группе1-е2-е3-е4-е
1-е августа
Все коэффициенты на данное событие (+5)