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ФУТБОЛ. Англия. Кубок лигиОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
20:00
5520
15-е сентября
ДжиллингемКовентри Сити
Основное время
2,90
3,50
2,28
1,88
2.50
1,86
1,49
3.00
2,50
2,70
2.00
1,43
20:00
2481
15-е сентября
МидлсброБарнсли
Основное время
2,30
3,25
3,05
1,75
2.50
2,01
2,44
2.00
1,52
3,20
1.50
1,32
20:00
1935
15-е сентября
МиллуоллЧелтнем Таун
Основное время
1,52
4,10
6,00
1,92
2.50
1,82
1,52
3.00
2,43
2,80
2.00
1,40
20:00
1015
15-е сентября
РедингЛутон Таун
Основное время
2,20
3,50
3,05
1,98
2.50
1,77
1,57
3.00
2,31
1,38
3.50
2,90
20:30
5521
15-е сентября
Дерби КаунтиПрестон Норт Энд
Основное время
2,47
3,35
2,75
1,83
2.50
1,91
1,46
3.00
2,60
2,60
2.00
1,45
21:00
5512
15-е сентября
Бредфорд СитиЛинкольн Сити
Основное время
2,80
3,40
2,38
1,85
2.50
1,89
1,47
3.00
2,55
2,65
2.00
1,44
21:00
2610
15-е сентября
Ньюпорт КаунтиКембридж Юнайтед
Основное время
2,41
3,20
2,95
1,66
2.50
2,15
2,22
2.00
1,61
2,95
1.50
1,37
21:00
2555
15-е сентября
Оксфорд ЮнайтедУотфорд
Основное время
4,10
3,60
1,83
1,87
2.50
1,87
1,49
3.00
2,50
2,70
2.00
1,43
21:00
5523
15-е сентября
Флитвуд ТаунПорт Вейл
Основное время
1,85
3,55
4,00
1,89
2.50
1,85
1,50
3.00
2,47
2,75
2.00
1,42
21:30
3583
15-е сентября
Вест Хэм ЮнайтедЧарльтон Атлетик
Основное время
1,33
4,90
8,60
2,04
2.50
1,73
1,61
3.00
2,23
1,40
3.50
2,80
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