1000
Моя линия
ФУТБОЛ. Англия. Кубок. КвалификацияОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
21-е сентября
Основное время
2,14
3,65
3,05
1,80
3.00
1,94
2,26
2.50
1,59
1,52
3.50
2,44
21-е сентября
Основное время
1,23
6,60
9,60
2,06
3.50
1,71
1,68
4.00
2,10
1,47
4.50
2,55
21-е сентября
Основное время
2,14
3,65
3,05
1,72
3.00
2,04
2,17
2.50
1,64
1,47
3.50
2,55
21-е сентября
Основное время
2,80
3,60
2,31
1,93
3.00
1,81
1,59
3.50
2,27
2,41
2.50
1,53