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ФУТБОЛ. Англия. КубокОсновная линия

Победитель1X2
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22:45
248
7 мин., 1-й тайм
Харрогейт ТаунСкелмерсдэйд Юнайтед
10
00
10
Основное время
-
21,00
51
2,00
4.50
1,80
1,44
5.50
2,75
3,25
3.50
1,33
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