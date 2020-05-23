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ФУТБОЛ. Англия. КубокОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
2-е марта
Основное время
7,25
4,85
1,40
1,85
3.00
1,90
2,35
2.50
1,55
1,55
3.50
2,40
3-е марта
Основное время
2,20
3,70
3,05
2,10
2.50
1,70
1,65
3.00
2,20
1,45
3.50
2,75
3-е марта
Основное время
2,60
3,25
2,75
1,80
2.50
2,00
2,55
2.00
1,50
1,45
3.00
2,75
3-е марта
Основное время
4,25
3,55
1,90
1,80
2.50
2,00
2,55
2.00
1,50
1,45
3.00
2,75
4-е марта
Основное время
1,25
6,25
11,50
2,00
3.00
1,80
1,65
3.50
2,25
2,55
2.50
1,50
4-е марта
Основное время
1,55
4,55
5,75
2,00
3.00
1,80
1,60
3.50
2,25
2,50
2.50
1,55
4-е марта
Основное время
12,25
7,00
1,22
1,75
3.50
2,05
2,25
3.00
1,60
2,85
2.50
1,40
5-е марта
Основное время
6,75
4,55
1,45
1,75
3.00
2,00
2,25
2.50
1,65
1,50
3.50
2,55
ФУТБОЛ. Англия. КубокИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группе1-е2-е3-е4-е
23-е мая
Все коэффициенты на данное событие (+10)