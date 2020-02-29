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ФУТБОЛ. Англия. ЧемпионшипОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
15:30
4190
29-е февраля
не начался
Халл СитиЛидс Юнайтед
Основное время
6,80
4,50
1,39
1,69
3.00
2,09
2,13
2.50
1,66
1,45
3.50
2,65
18:00
2987
29-е февраля
не начался
Блэкберн РоверсСуонси Сити
Основное время
2,12
3,20
3,25
1,73
2.50
2,03
2,40
2.00
1,53
3,15
1.50
1,33
18:00
4221
29-е февраля
не начался
Вест Бромвич АльбионУиган Атлетик
Основное время
1,44
4,20
6,40
2,10
2.50
1,69
1,66
3.00
2,14
1,43
3.50
2,70
18:00
4195
29-е февраля
не начался
Кардифф СитиБрентфорд
Основное время
3,40
3,25
2,05
1,77
2.50
1,98
2,49
2.00
1,49
1,42
3.00
2,75
18:00
4142
29-е февраля
не начался
Куинз Парк РейнджерсБирмингем Сити
Основное время
2,12
3,40
3,10
1,98
2.50
1,77
1,58
3.00
2,30
1,39
3.50
2,85
18:00
3279
29-е февраля
не начался
Лутон ТаунСток Сити
Основное время
3,20
3,20
2,16
1,77
2.50
1,98
2,49
2.00
1,50
1,42
3.00
2,75
18:00
3981
29-е февраля
не начался
МиллуоллБристоль Сити
Основное время
1,89
3,25
4,00
1,67
2.50
2,12
2,26
2.00
1,59
3,00
1.50
1,36
18:00
4491
29-е февраля
не начался
РедингБарнсли
Основное время
2,22
3,30
3,00
1,93
2.50
1,81
1,54
3.00
2,37
2,90
2.00
1,38
18:00
2964
29-е февраля
не начался
ФулхэмПрестон Норт Энд
Основное время
1,77
3,50
4,20
1,85
2.50
1,89
1,47
3.00
2,55
2,65
2.00
1,44
18:00
4181
29-е февраля
не начался
Хаддерсфилд ТаунЧарльтон Атлетик
Основное время
1,75
3,40
4,50
1,67
2.50
2,13
2,25
2.00
1,60
2,95
1.50
1,37
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