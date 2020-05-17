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ФУТБОЛ. Англия. АПЛОсновная линия

Победитель1X2
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23:00
6927
28-е февраля
Норвич СитиЛестер Сити
Основное время
4,20
3,85
1,80
1,70
3.00
2,12
2,30
2.50
1,65
1,55
3.50
2,60
15:30
6921
29-е февраля
Брайтон энд Хоув АльбионКристал Пэлас
Основное время