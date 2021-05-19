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ФУТБОЛ. Англия. Англия. Кубок лигиОсновная линия

Победитель1X2
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20:30
2218
22-е декабря
БрентфордНьюкасл Юнайтед
Основное время
2,36
3,45
3,00
1,91
2.50
1,90
1,52
3.00
2,55
2,80
2.00
1,44
23:00
3476
22-е декабря
Арсенал ЛондонМанчестер Сити
Основное время
5,00
4,40
1,61
1,99
3.00
1,83
1,62
3.50
2,31
2,50
2.50
1,54
20:30
3462
23-е декабря
Сток СитиТоттенхэм Хотспур
Основное время
5,60
4,60
1,53
2,01
3.00
1,81
1,63
3.50
2,29
2,55
2.50
1,53
23:00
3465
23-е декабря
ЭвертонМанчестер Юнайтед
Основное время
3,30
3,60
2,13
1,72
3.00
2,14
2,17
2.50
1,70
1,47
3.50
2,70

ФУТБОЛ. Англия. Англия. Кубок лигиИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группе1-е2-е3-е4-е
18:00
1909
19-е мая 2021
Англия. Кубок лиги 20/21. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+9)
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