Моя линия
ФУТБОЛ. Англия. Англия. КубокОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
Основное время
5,75
4,35
1,55
1,90
3.00
1,90
2,35
2.50
1,55
1,55
3.50
2,35
3-е марта
Основное время
2,35
3,65
2,85
2,10
2.50
1,70
1,70
3.00
2,15
1,45
3.50
2,70
3-е марта
Основное время
2,50
3,30
2,90
1,80
2.50
2,00
2,55
2.00
1,50
1,45
3.00
2,80
3-е марта
Основное время
4,55
3,65
1,80
1,80
2.50
2,00
2,55
2.00
1,50
1,45
3.00
2,75
4-е марта
Основное время
1,25
6,25
12,00
2,02
3.00
1,77
1,65
3.50
2,25
2,55
2.50
1,50
4-е марта
Основное время
1,60
4,30
5,25
1,95
3.00
1,85
1,60
3.50
2,30
2,45
2.50
1,55
4-е марта
Основное время
13,00
7,00
1,20
1,75
3.50
2,05
2,25
3.00
1,60
1,42
4.00
2,81
5-е марта
Основное время
6,50
4,45
1,50
1,75
3.00
2,05
2,20
2.50
1,65
1,50
3.50
2,60
ФУТБОЛ. Англия. Англия. КубокСтатистика
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
Желтые карточки (основное время)
2,35
3,50
2,60
1,72
3.50
2,00
2,55
2.50
1,45
1,30
4.50
3,20
Угловые (основное время)
5,85
10,00
1,21
1,85
10.50
1,85
1,53
11.50
2,34
2,39
9.50
1,51
3-е марта
Желтые карточки (основное время)
2,41
4,00
2,30
2,03
3.50
1,70
1,45
4.50
2,56
3,42
2.50
1,27
3-е марта
Угловые (основное время)
1,75
7,40
2,56
2,09
9.50
1,66
1,66
10.50
2,09
1,41
11.50
2,69
Угловые (основное время)
1,67
7,60
2,72
1,83
10.50
1,87
2,34
9.50
1,53
1,51
11.50
2,39
Угловые (основное время)
2,25
7,40
1,93
1,81
10.50
1,89
2,32
9.50
1,54
1,50
11.50
2,41
ФУТБОЛ. Англия. Англия. КубокИгроки
Забьет голДаНет
Забьет первый голДа
Забьет 2 голаДа
Забьет 3 голаДа
Себальос Д. (Арсенал Лондон)
5,55
1,11
11,50
—
—
ФУТБОЛ. Англия. Англия. КубокИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группе1-е2-е3-е4-е
23-е мая
Все коэффициенты на данное событие (+10)
ФУТБОЛ. Англия. Англия. КубокСпециальное
Эксклюзивные пари
Забьет игрок, вышедший на замену в основное время
Да3,15
Нет1,31
—
—
—