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ФУТБОЛ. Англия. Англия. КубокОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
22:45
5507
2-е марта
ПортсмутАрсенал Лондон
Основное время
5,75
4,35
1,55
1,90
3.00
1,90
2,35
2.50
1,55
1,55
3.50
2,35
22:45
3805
3-е марта
ЧелсиЛиверпуль
Основное время
2,35
3,65
2,85
2,10
2.50
1,70
1,70
3.00
2,15
1,45
3.50
2,70
23:00
3822
3-е марта
Вест Бромвич АльбионНьюкасл Юнайтед
Основное время
2,50
3,30
2,90
1,80
2.50
2,00
2,55
2.00
1,50
1,45
3.00
2,80
23:00
3812
3-е марта
РедингШеффилд Юнайтед
Основное время
4,55
3,65
1,80
1,80
2.50
2,00
2,55
2.00
1,50
1,45
3.00
2,75
22:45
3818
4-е марта
Лестер СитиБирмингем Сити
Основное время
1,25
6,25
12,00
2,02
3.00
1,77
1,65
3.50
2,25
2,55
2.50
1,50
22:45
3826
4-е марта
Тоттенхэм ХотспурНорвич Сити
Основное время
1,60
4,30
5,25
1,95
3.00
1,85
1,60
3.50
2,30
2,45
2.50
1,55
22:45
3775
4-е марта
Шеффилд УэнсдейМанчестер Сити
Основное время
13,00
7,00
1,20
1,75
3.50
2,05
2,25
3.00
1,60
1,42
4.00
2,81
22:45
3793
5-е марта
Дерби КаунтиМанчестер Юнайтед
Основное время
6,50
4,45
1,50
1,75
3.00
2,05
2,20
2.50
1,65
1,50
3.50
2,60

ФУТБОЛ. Англия. Англия. КубокСтатистика

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
22:45
1184
2-е марта
НАРУШЕНИЯ ПортсмутНАРУШЕНИЯ Арсенал Лондон
Желтые карточки (основное время)
2,35
3,50
2,60
1,72
3.50
2,00
2,55
2.50
1,45
1,30
4.50
3,20
22:45
1124
2-е марта
УГЛОВЫЕ ПортсмутУГЛОВЫЕ Арсенал Лондон
Угловые (основное время)
5,85
10,00
1,21
1,85
10.50
1,85
1,53
11.50
2,34
2,39
9.50
1,51
22:45
5006
3-е марта
НАРУШЕНИЯ ЧелсиНАРУШЕНИЯ Ливерпуль
Желтые карточки (основное время)
2,41
4,00
2,30
2,03
3.50
1,70
1,45
4.50
2,56
3,42
2.50
1,27
22:45
3110
3-е марта
УГЛОВЫЕ ЧелсиУГЛОВЫЕ Ливерпуль
Угловые (основное время)
1,75
7,40
2,56
2,09
9.50
1,66
1,66
10.50
2,09
1,41
11.50
2,69
23:00
3219
3-е марта
УГЛОВЫЕ Вест Бромвич АльбионУГЛОВЫЕ Ньюкасл Юнайтед
Угловые (основное время)
1,67
7,60
2,72
1,83
10.50
1,87
2,34
9.50
1,53
1,51
11.50
2,39
23:00
4648
3-е марта
УГЛОВЫЕ РедингУГЛОВЫЕ Шеффилд Юнайтед
Угловые (основное время)
2,25
7,40
1,93
1,81
10.50
1,89
2,32
9.50
1,54
1,50
11.50
2,41

ФУТБОЛ. Англия. Англия. КубокИгроки

Забьет голДаНет
Забьет первый голДа
Забьет 2 голаДа
Забьет 3 голаДа
22:45
4908
2-е марта
ПортсмутАрсенал Лондон
Себальос Д. (Арсенал Лондон)
5,55
1,11
11,50

ФУТБОЛ. Англия. Англия. КубокИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группе1-е2-е3-е4-е
22:00
1460
23-е мая
Англия. Кубок 19/20. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+10)

ФУТБОЛ. Англия. Англия. КубокСпециальное

Эксклюзивные пари
22:45
4932
2-е марта
ПортсмутАрсенал Лондон
Забьет игрок, вышедший на замену в основное время
Да3,15
Нет1,31
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