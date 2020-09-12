1000
Моя линия
ФУТБОЛ. Англия. Англия. ЧемпионшипОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
12-е сентября
Основное время
4,20
3,35
1,88
1,73
2.50
2,03
2,39
2.00
1,53
3,15
1.50
1,33
12-е сентября
Основное время
2,85
3,20
2,44
1,80
2.50
1,94
2,55
2.00
1,47
1,44
3.00
2,65
12-е сентября
Основное время
2,02
3,35
3,65
1,80
2.50
1,94
2,55
2.00
1,47
1,44
3.00
2,65
12-е сентября
Основное время
1,97
3,40
3,75
1,82
2.50
1,92
2,60
2.00
1,46
1,45
3.00
2,60
12-е сентября
Основное время
2,16
3,25
3,35
1,75
2.50
2,00
2,46
2.00
1,51
3,20
1.50
1,32
12-е сентября
Основное время
2,36
3,25
2,95
1,84
2.50
1,90
1,47
3.00
2,55
2,65
2.00
1,44
12-е сентября
Основное время
2,18
3,15
3,35
1,65
2.50
2,16
2,21
2.00
1,62
2,95
1.50
1,37
12-е сентября
Основное время
2,90
3,15
2,43
1,70
2.50
2,07
2,34
2.00
1,56
3,05
1.50
1,34
12-е сентября
Основное время
2,60
3,00
2,85
1,97
2.00
1,78
1,54
2.50
2,39
2,65
1.50
1,45
12-е сентября
Основное время
2,27
3,15
3,20
1,64
2.50
2,17
2,20
2.00
1,62
2,90
1.50
1,37
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