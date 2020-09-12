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ФУТБОЛ. Англия. Англия. ЧемпионшипОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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ТоталМеньшеТоталБольше
14:30
2017
12-е сентября
Бирмингем СитиБрентфорд
Основное время
4,20
3,35
1,88
1,73
2.50
2,03
2,39
2.00
1,53
3,15
1.50
1,33
14:30
4651
12-е сентября
Уиком УондерерсРотерем Юнайтед
Основное время
2,85
3,20
2,44
1,80
2.50
1,94
2,55
2.00
1,47
1,44
3.00
2,65
17:00
4657
12-е сентября
БарнслиЛутон Таун
Основное время
2,02
3,35
3,65
1,80
2.50
1,94
2,55
2.00
1,47
1,44
3.00
2,65
17:00
4724
12-е сентября
БорнмутБлэкберн Роверс
Основное время
1,97
3,40
3,75
1,82
2.50
1,92
2,60
2.00
1,46
1,45
3.00
2,60
17:00
1454
12-е сентября
Бристоль СитиКовентри Сити
Основное время
2,16
3,25
3,35
1,75
2.50
2,00
2,46
2.00
1,51
3,20
1.50
1,32
17:00
2211
12-е сентября
Дерби КаунтиРединг
Основное время
2,36
3,25
2,95
1,84
2.50
1,90
1,47
3.00
2,55
2,65
2.00
1,44
17:00
2354
12-е сентября
Кардифф СитиШеффилд Уэнсдей
Основное время
2,18
3,15
3,35
1,65
2.50
2,16
2,21
2.00
1,62
2,95
1.50
1,37
17:00
4696
12-е сентября
Куинз Парк РейнджерсНоттингем Форест
Основное время
2,90
3,15
2,43
1,70
2.50
2,07
2,34
2.00
1,56
3,05
1.50
1,34
17:00
2730
12-е сентября
МиллуоллСток Сити
Основное время
2,60
3,00
2,85
1,97
2.00
1,78
1,54
2.50
2,39
2,65
1.50
1,45
17:00
4926
12-е сентября
Престон Норт ЭндСуонси Сити
Основное время
2,27
3,15
3,20
1,64
2.50
2,17
2,20
2.00
1,62
2,90
1.50
1,37
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