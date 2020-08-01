Моя линия
ФУТБОЛ. Англия. Англия. АПЛОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
17-е июня
Основное время
3,20
3,30
2,30
1,80
2.50
2,05
2,50
2.00
1,55
3,35
1.50
1,35
17-е июня
Основное время
1,35
5,50
7,75
1,85
3.50
2,00
2,35
3.00
1,60
1,50
4.00
2,65
19-е июня
Основное время
3,20
3,60
2,15
2,15
2.50
1,75
1,70
3.00
2,20
1,45
3.50
2,80
19-е июня
Основное время
2,75
3,40
2,55
1,95
2.50
1,90
1,55
3.00
2,45
2,90
2.00
1,40
20-е июня
Основное время
3,35
3,50
2,15
1,95
2.50
1,90
1,55
3.00
2,50
2,85
2.00
1,45
Основное время
3,50
3,45
2,10
1,90
2.50
1,95
1,50
3.00
2,60
2,75
2.00
1,45
Основное время
3,45
3,35
2,15
1,80
2.50
2,05
2,50
2.00
1,55
3,40
1.50
1,35
20-е июня
Основное время
2,50
3,25
2,95
1,75
2.50
2,15
2,40
2.00
1,60
3,25
1.50
1,35
21-е июня
Основное время
3,40
3,15
2,30
2,05
2.00
1,75
1,60
2.50
2,40
2,80
1.50
1,45
21-е июня
Основное время
5,75
4,35
1,55
1,85
3.00
2,00
2,35
2.50
1,65
1,55
3.50
2,55
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ФУТБОЛ. Англия. Англия. АПЛСпециальное
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
Победитель
Да3,00
—
—
—
Победитель
Да5,00
—
—
—
Победитель
Да5,00
—
—
—
Победитель
Да6,50
—
—
—
Победитель
Да15,00
—
—
—
Победитель
Да15,00
—
—
—