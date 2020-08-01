Избранное
LIVE63
Видео
14
Скоро
Популярное238Российская Премьер-Лига52Англия. АПЛ28Германия. Бундеслига32Испания. Примера41Италия. Кубок5Беларусь. Высшая лига9Португалия. Премьер-Лига16FIFA 20. Лига Про17Лига Про. Мужчины. Зал А42Лига Про. Мужчины. Зал А52MMA. UFC32Лотерея. Россия. Stoloto. ТОП-32
Моя линия
Острая линия
Футбол28
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Лотереи
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
StarCraft II
Австралийский футбол
Американский футбол
Бадминтон
Бейсбол
Бокс
Велоспорт
Дартс
Политика
Смешанные единоборства
Снукер
Телеигра
Формула 1
Футзал
Шахматы
Шоу-бизнес
Моя линия

ФУТБОЛ. Англия. Англия. АПЛОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
20:00
2194
17-е июня
Астон ВиллаШеффилд Юнайтед
Основное время
3,20
3,30
2,30
1,80
2.50
2,05
2,50
2.00
1,55
3,35
1.50
1,35
22:15
2235
17-е июня
Манчестер СитиАрсенал Лондон
Основное время
1,35
5,50
7,75
1,85
3.50
2,00
2,35
3.00
1,60
1,50
4.00
2,65
20:00
3949
19-е июня
Норвич СитиСаутгемптон
Основное время
3,20
3,60
2,15
2,15
2.50
1,75
1,70
3.00
2,20
1,45
3.50
2,80
22:15
3349
19-е июня
Тоттенхэм ХотспурМанчестер Юнайтед
Основное время
2,75
3,40
2,55
1,95
2.50
1,90
1,55
3.00
2,45
2,90
2.00
1,40
14:30
3950
20-е июня
УотфордЛестер Сити
Основное время
3,35
3,50
2,15
1,95
2.50
1,90
1,55
3.00
2,50
2,85
2.00
1,45
17:00
3781
20-е июня
Брайтон энд Хоув АльбионАрсенал Лондон
Основное время
3,50
3,45
2,10
1,90
2.50
1,95
1,50
3.00
2,60
2,75
2.00
1,45
19:30
3921
20-е июня
Вест Хэм ЮнайтедВулверхэмптон Уондерерс
Основное время
3,45
3,35
2,15
1,80
2.50
2,05
2,50
2.00
1,55
3,40
1.50
1,35
21:45
3851
20-е июня
БорнмутКристал Пэлас
Основное время
2,50
3,25
2,95
1,75
2.50
2,15
2,40
2.00
1,60
3,25
1.50
1,35
16:00
3853
21-е июня
Ньюкасл ЮнайтедШеффилд Юнайтед
Основное время
3,40
3,15
2,30
2,05
2.00
1,75
1,60
2.50
2,40
2,80
1.50
1,45
18:15
3865
21-е июня
Астон ВиллаЧелси
Основное время
5,75
4,35
1,55
1,85
3.00
2,00
2,35
2.50
1,65
1,55
3.50
2,55
Показать ещё
из 12событий

ФУТБОЛ. Англия. Англия. АПЛСпециальное

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
18:00
5526
1-е августа
Салах М. (Ливерпуль) лучший бомбардир АПЛ сезона 19/20
Победитель
Да6,50
18:00
5553
1-е августа
Мане С.(Ливерпуль) лучший бомбардир АПЛ сезона 19/20
Победитель
Да15,00
18:00
1735
1-е августа
Ингз Д. (Саутгемптон) лучший бомбардир АПЛ сезона 19/20
Победитель
Да15,00
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию14
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru