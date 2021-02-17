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ФУТБОЛ. Андорра. КубокОсновная линия

Победитель1X2
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22:30
3960
17-е февраля
КЭ КарроиАтлетик Америка
Основное время
1,22
6,00
10,00
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