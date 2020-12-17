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ФУТБОЛ. Андорра. 1-й дивизионОсновная линия

Победитель1X2
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22:30
266
6 мин., 1-й тайм
УЭ Санта КоломаФК Санта Колома
00
00
Основное время
4,00
3,50
1,80
1,71
2.50
2,06
2,33
2.00
1,56
1,36
3.00
2,99
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