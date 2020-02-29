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ФУТБОЛ. Алжир. Лига 1Основная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
17:00
1174
29-е февраля
не начался
Айн МлилаБордж Бу Арреридж
Основное время
1,78
3,30
4,50
1,92
2.00
1,82
1,52
2.50
2,42
2,55
1.50
1,47
17:00
3149
29-е февраля
не начался
БелуиздадКабилия
Основное время
1,94
3,15
3,90
1,71
2.00
2,06
2,29
1.50
1,58
1,42
2.50
2,75
19:00
4489
29-е февраля
не начался
ЕС СетифХуссейн Дей
Основное время
1,30
4,70
9,40
1,73
2.50
2,03
2,37
2.00
1,54
3,10
1.50
1,34
19:00
4509
29-е февраля
не начался
КонстантинаМагра
Основное время
1,36
4,50
7,80
1,73
2.50
2,03
2,37
2.00
1,54
3,10
1.50
1,34
19:00
3841
29-е февраля
не начался
СаураУСМ Алжир
Основное время
1,62
3,55
5,20
1,87
2.00
1,87
2,48
1.50
1,50
1,50
2.50
2,49
19:00
4193
29-е февраля
не начался
УСМ Бел АббесУС Бискра
Основное время
1,76
3,30
4,60
2,01
2.00
1,74
1,56
2.50
2,33
2,70
1.50
1,44
19:45
3596
29-е февраля
не начался
МК АлжирОран
Основное время
1,75
3,30
4,60
1,98
2.00
1,77
1,55
2.50
2,36
2,65
1.50
1,45
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