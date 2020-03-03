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ФУТБОЛ. Алжир. 2-я Лига. До 21 годаОсновная линия
Победитель1X2
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88 мин., 2-й тайм
АС Хроуб (мол)Эль Эульма (мол)
0
1
11
10
21
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин..
Заключение пари временно недоступно
90 мин., 2-й тайм
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин..
Заключение пари временно недоступно
90 мин., завершен
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин..
Заключение пари временно недоступно
90 мин., 2-й тайм
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин..
Заключение пари временно недоступно