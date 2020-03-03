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ФУТБОЛ. Алжир. 2-я Лига. До 21 годаОсновная линия

Победитель1X2
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14:00
100
88 мин., 2-й тайм
АС Хроуб (мол)Эль Эульма (мол)
0
1
11
10
21
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин..
Заключение пари временно недоступно
14:00
175
90 мин., 2-й тайм
МО Беджая (мол)ОМ Арзев (мол)
00
21
21
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин..
Заключение пари временно недоступно
14:00
247
90 мин., завершен
Скикда (мол)АСМ Оран (мол)
21
20
41
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин..
Заключение пари временно недоступно
14:00
227
90 мин., 2-й тайм
Тадженант (мол)Релизан (мол)
10
20
30
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин..
Заключение пари временно недоступно
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