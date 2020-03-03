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ФУТБОЛ. Алжир. 1-я лига. До 21 годаОсновная линия

Победитель1X2
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14:00
228
90 мин., 2-й тайм
АСО Шлеф (мол)Белуиздад (мол)
0
1
11
00
11
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин..
Основное время
-
2.50
5,50
-
3.50
14,00
-
4.50
14,25
14:00
193
87 мин., 2-й тайм
Бордж Бу Арреридж (мол)МК Алжир (мол)
12
11
23
Основное время
34
6,50
1,11
1,30
5.50
3,25
-
6.50
21,00
-
7.50
26
14:00
208
84 мин., 2-й тайм
ЖС Кабилия (мол)УСМ Бел Аббес (мол)
00
20
20
Основное время
-
34
75
1,40
2.50
2,88
1,02
3.50
11,00
-
4.50
21,00
14:00
178
90 мин., 2-й тайм
Магра (мол)Айн Млила (мол)
10
20
30
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин..
Основное время
-
3.50
7,00
-
4.50
14,25
-
5.50
14,25
14:00
199
84 мин., 2-й тайм
МК Оран (мол)Саура (мол)
02
00
02
Основное время
51
34
-
1,36
2.50
3,00
-
3.50
12,00
-
4.50
21,00
14:00
244
80 мин., 2-й тайм
УС Бискра (мол)ЕС Сетиф (мол)
01
01
02
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин..
Основное время
195
15,00
-
1,55
2.50
2,30
1,07
3.50
7,50
-
4.50
13,75
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