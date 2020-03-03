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ФУТБОЛ. Алжир. 1-я лига. До 21 годаОсновная линия
Победитель1X2
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90 мин., 2-й тайм
АСО Шлеф (мол)Белуиздад (мол)
0
1
11
00
11
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин..
Основное время
—
-
2.50
5,50
-
3.50
14,00
-
4.50
14,25
87 мин., 2-й тайм
Основное время
34
6,50
1,11
1,30
5.50
3,25
-
6.50
21,00
-
7.50
26
84 мин., 2-й тайм
Основное время
-
34
75
1,40
2.50
2,88
1,02
3.50
11,00
-
4.50
21,00
90 мин., 2-й тайм
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин..
Основное время
—
-
3.50
7,00
-
4.50
14,25
-
5.50
14,25
84 мин., 2-й тайм
МК Оран (мол)Саура (мол)
02
00
02
Основное время
51
34
-
1,36
2.50
3,00
-
3.50
12,00
-
4.50
21,00
80 мин., 2-й тайм
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин..
Основное время
195
15,00
-
1,55
2.50
2,30
1,07
3.50
7,50
-
4.50
13,75