1000
Моя линия
СНУКЕР. Международные. World Grand PrixОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
14-е декабря
Весь матч
1,16
-
4,50
1,79
5.50
1,92
3,80
4.50
1,22
1,21
6.50
3,95
14-е декабря
Весь матч
1,61
-
2,18
2,27
5.50
1,56
1,34
6.50
3,00
5,40
4.50
1,12
14-е декабря
Весь матч
1,85
-
1,85
2,31
5.50
1,55
1,35
6.50
2,95
5,60
4.50
1,11
14-е декабря
Весь матч
1,42
-
2,65
2,16
5.50
1,62
1,31
6.50
3,15
5,00
4.50
1,13
15-е декабря
Весь матч
1,13
-
5,20
1,71
5.50
2,02
3,55
4.50
1,25
1,19
6.50
4,20
15-е декабря
Весь матч
2,50
-
1,47
2,20
5.50
1,60
1,32
6.50
3,10
5,20
4.50
1,13
15-е декабря
Весь матч
1,21
-
4,00
1,88
5.50
1,82
1,24
6.50
3,70
4,10
4.50
1,20
15-е декабря
Весь матч
1,75
-
1,97
2,30
5.50
1,55
1,35
6.50
2,95
5,60
4.50
1,11
15-е декабря
Весь матч
2,95
-
1,35
2,10
5.50
1,66
1,30
6.50
3,25
4,80
4.50
1,15
15-е декабря
Весь матч
1,22
-
3,80
1,91
5.50
1,80
1,24
6.50
3,60
4,20
4.50
1,19
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