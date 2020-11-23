24/7 Лотерея24/7 Лотерея
Избранное
LIVE139
Видео
61
Скоро
Популярное363Российская Премьер-Лига62Лига чемпионов УЕФА45Лига Европы УЕФА37АПЛ51Примера49Серия A33Бундеслига32Лига 119КХЛ30Итоговый чемпионат. Лондон. Великобритания2Евролига. Мужчины2Лига Про. Мужчины. Зал А51
Моя линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
Американский футбол
Бейсбол
Биатлон
Бокс
Водное поло
Гандбол
Дартс
Смешанные единоборства
Снукер8
Флорбол
Формула 1
Футзал
1000
Моя линия

СНУКЕР. Международные. UK Championship 2018Основная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
12:00
2228
23-е ноября
Уильямс М.Хэнкорн Б.
Весь матч
1,04
-
8,20
1,57
8.50
2,25
2,46
7.50
1,49
1,23
9.50
3,75
17:00
2295
23-е ноября
Дотт Г.Цзяньбо Чжао
Весь матч
1,10
-
6,00
1,80
8.50
1,90
3,00
7.50
1,34
1,33
9.50
3,05
17:00
2356
23-е ноября
О'Донелл М.Кларк Дж.Р.
Весь матч
1,74
-
1,98
1,74
9.50
1,98
2,80
8.50
1,39
1,23
10.50
3,70
17:00
2256
23-е ноября
Скотт ДональдсонЛихтенберг С.
Весь матч
1,09
-
6,20
1,77
8.50
1,94
2,90
7.50
1,36
1,32
9.50
3,10
22:00
3215
23-е ноября
Вулластон Б.Хикс Э.
Весь матч
1,14
-
4,80
1,98
8.50
1,74
1,41
9.50
2,70
3,40
7.50
1,27
22:00
2930
23-е ноября
Дэй Р.Джонс Джек
Весь матч
1,30
-
3,20
1,58
9.50
2,23
2,38
8.50
1,51
1,18
10.50
4,20
22:00
3178
23-е ноября
Уэллс Д.Грин Дж.
Весь матч
1,64
-
2,13
1,73
9.50
2,00
2,75
8.50
1,40
1,23
10.50
3,75
22:00
2966
23-е ноября
Хиггинс Дж.О’Брайен Ф.
Весь матч
1,11
-
5,60
1,86
8.50
1,84
1,36
9.50
2,90
3,10
7.50
1,32
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию61
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru