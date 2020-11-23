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Моя линия
СНУКЕР. Международные. UK Championship 2018Основная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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ТоталМеньшеТоталБольше
23-е ноября
Весь матч
1,04
-
8,20
1,57
8.50
2,25
2,46
7.50
1,49
1,23
9.50
3,75
23-е ноября
Весь матч
1,10
-
6,00
1,80
8.50
1,90
3,00
7.50
1,34
1,33
9.50
3,05
23-е ноября
Весь матч
1,74
-
1,98
1,74
9.50
1,98
2,80
8.50
1,39
1,23
10.50
3,70
23-е ноября
Весь матч
1,09
-
6,20
1,77
8.50
1,94
2,90
7.50
1,36
1,32
9.50
3,10
23-е ноября
Весь матч
1,14
-
4,80
1,98
8.50
1,74
1,41
9.50
2,70
3,40
7.50
1,27
23-е ноября
Весь матч
1,30
-
3,20
1,58
9.50
2,23
2,38
8.50
1,51
1,18
10.50
4,20
23-е ноября
Весь матч
1,64
-
2,13
1,73
9.50
2,00
2,75
8.50
1,40
1,23
10.50
3,75
23-е ноября
Весь матч
1,11
-
5,60
1,86
8.50
1,84
1,36
9.50
2,90
3,10
7.50
1,32