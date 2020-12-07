1000
Моя линия
СНУКЕР. Международные. Scottish Open 2020Основная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
7-е декабря
Весь матч
1,40
-
2,75
2,15
5.50
1,63
1,31
6.50
3,15
5,00
4.50
1,14
7-е декабря
Весь матч
1,13
-
5,00
1,72
5.50
2,00
3,60
4.50
1,25
1,19
6.50
4,20
7-е декабря
Весь матч
2,22
-
1,59
2,27
5.50
1,57
1,34
6.50
3,00
5,40
4.50
1,12
7-е декабря
Весь матч
1,30
-
3,25
2,03
5.50
1,70
1,28
6.50
3,35
4,60
4.50
1,16
7-е декабря
Весь матч
3,15
-
1,31
2,05
5.50
1,69
1,28
6.50
3,35
4,60
4.50
1,16
7-е декабря
Весь матч
1,23
-
3,70
1,93
5.50
1,78
1,25
6.50
3,55
4,30
4.50
1,18
7-е декабря
Весь матч
1,07
-
7,00
1,52
5.50
2,37
2,95
4.50
1,35
1,13
6.50
5,20
7-е декабря
Весь матч
7,00
-
1,07
1,52
5.50
2,36
2,95
4.50
1,35
1,13
6.50
5,20
7-е декабря
Весь матч
1,26
-
3,50
1,97
5.50
1,74
1,26
6.50
3,50
4,40
4.50
1,17
7-е декабря
Весь матч
1,35
-
2,95
2,09
5.50
1,66
1,29
6.50
3,25
4,80
4.50
1,15
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