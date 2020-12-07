24/7 Лотерея24/7 Лотерея
Избранное
LIVE46
Видео
16
Скоро
Популярное267Российская Премьер-Лига34Лига чемпионов УЕФА41Лига Европы УЕФА25АПЛ23Примера25Серия A22Бундеслига13Лига 111КХЛ61Евролига. Мужчины9Бой Джошуа Э. vs Пулев К.1ACA. Исмаилов М. VS Штырков И.1Лига Про. Мужчины. Зал А51
Моя линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
Американский футбол
Бокс
Гандбол
Дартс
Смешанные единоборства
Снукер54
Футзал
1000
Моя линия

СНУКЕР. Международные. Scottish Open 2020Основная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
15:00
3369
7-е декабря
Холт М.Грин Дж.
Весь матч
1,40
-
2,75
2,15
5.50
1,63
1,31
6.50
3,15
5,00
4.50
1,14
15:00
4424
7-е декабря
Чжоу ЮэлунЛайнс П.
Весь матч
1,13
-
5,00
1,72
5.50
2,00
3,60
4.50
1,25
1,19
6.50
4,20
16:00
4274
7-е декабря
Гао ЯнДжонс Дуэйн
Весь матч
2,22
-
1,59
2,27
5.50
1,57
1,34
6.50
3,00
5,40
4.50
1,12
16:00
3931
7-е декабря
Дин ДжунхуДэвис М.
Весь матч
1,30
-
3,25
2,03
5.50
1,70
1,28
6.50
3,35
4,60
4.50
1,16
16:00
3404
7-е декабря
Пинчес Б.Браун Дж.
Весь матч
3,15
-
1,31
2,05
5.50
1,69
1,28
6.50
3,35
4,60
4.50
1,16
16:00
4239
7-е декабря
Селби М.Юань Сыцзюнь
Весь матч
1,23
-
3,70
1,93
5.50
1,78
1,25
6.50
3,55
4,30
4.50
1,18
17:00
4295
7-е декабря
Аллен М.Уайт Дж.
Весь матч
1,07
-
7,00
1,52
5.50
2,37
2,95
4.50
1,35
1,13
6.50
5,20
17:00
3736
7-е декабря
Бойко Ю.О’Коннор Джо
Весь матч
7,00
-
1,07
1,52
5.50
2,36
2,95
4.50
1,35
1,13
6.50
5,20
17:00
4297
7-е декабря
Хайфилд Л.Чжэнъи Фан
Весь матч
1,26
-
3,50
1,97
5.50
1,74
1,26
6.50
3,50
4,40
4.50
1,17
17:00
3402
7-е декабря
Хальворт С.Ошойски Б.
Весь матч
1,35
-
2,95
2,09
5.50
1,66
1,29
6.50
3,25
4,80
4.50
1,15
Показать ещё
из 44событий
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию16
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru