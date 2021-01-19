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Победитель1X2
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13:00
4206
19-е января
Сонгсермсавад А.Пан Цзюньсюй
Весь матч
1,74
-
1,98
1,81
2.50
1,89
13:00
4140
19-е января
Уилсон K.Чжэнъи Фан
Весь матч
1,12
-
5,20
1,47
2.50
2,50
13:00
4217
19-е января
Хан ЛиYoung, Dean
Весь матч
1,22
-
3,85
1,60
2.50
2,20
13:00
5090
19-е января
Юань СыцзюньФилипяк К.
Весь матч
1,35
-
2,95
1,70
2.50
2,03
14:30
5095
19-е января
Сонгсермсавад А.Чжэнъи Фан
Весь матч
1,38
-
2,85
1,72
2.50
2,01
14:30
5108
19-е января
Уилсон K.Young, Dean
Весь матч
1,10
-
6,00
1,49
2.50
2,46
14:30
5091
19-е января
Хан ЛиФилипяк К.
Весь матч
1,30
-
3,20
1,67
2.50
2,08
14:30
5092
19-е января
Юань СыцзюньПан Цзюньсюй
Весь матч
1,63
-
2,14
1,80
2.50
1,90
13:00
5098
20-е января
Нин ЛуМаклауд Р.
Весь матч
1,41
-
2,70
1,74
2.50
1,98
13:00
5103
20-е января
О'Донелл М.Цзяньбо Чжао
Весь матч
1,54
-
2,33
1,78
2.50
1,93
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